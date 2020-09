Spagna: premier Sanchez, il turismo è una priorità nell'agenda del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo è fondamentale per la Spagna e una priorità nell'agenda del governo. Lo ha scritto su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez, in occasione della Giornata mondiale del turismo. "Stiamo lavorando alla ripresa del settore, per trasformare questa crisi in un'opportunità, promuovendo un modello più competitivo e sostenibile. Scommettere sul turismo è scommettere sul nostro Paese", si legge nel tweet del primo ministro spagnolo. La pandemia di coronavirus ha colpito duramente il settore turistico e ricettivo del paese, con conseguenze piuttosto pesanti sull'economia nazionale. (Spm)