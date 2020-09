Difesa: Delrio (Pd), vicini a famiglia Visalli e Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Partito democratico "sono vicini alla famiglia del sottufficiale Aurelio Visalli che ha perso la vita per salvare quelle di due ragazzi e ai colleghi della Guardia costiera. In questo giorno triste rinnoviamo stima e gratitudine a tutti coloro che ogni giorno si dedicano con impegno e professionalità a garantire la sicurezza di tutti noi". Lo scrive in una nota il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. (Com)