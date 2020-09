Difesa: Di Maio su scomparsa sottufficiale Visalli, ci la scia da eroe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso in un messaggio sul suo profilo Twitter il suo cordoglio per la scomparsa del sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli. “Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visalli, tuffatosi in mare per salvare la vita di un 15enne nelle acque di Milazzo. In questo momento di dolore, un abbraccio e la solidarietà dello Stato alla famiglia”, ha dichiarato Di Maio.(Res)