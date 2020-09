Ue: Visco (Bankitalia), stigma su Mes legato a cattivo utilizzo fondi e cattiva comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europea di stabilità (Mes) "nasce come strumento di emergenza per situazioni di crisi di finanza pubblica o del sistema finanziario in singoli paesi. In tali circostanze esso prevede condizionalità stringenti". Lo ha chiarito il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al Festival dell'economia di Trento. "Invece la speciale linea di credito attivata in seguito alla pandemia, sebbene gestita dallo stesso organismo, ha - ha segnalato - finalità e struttura completamente diverse: è un programma di scopo per le spese sanitarie e non ci sono condizionalità come nei programmi tradizionali. In questo caso non c’è la Troika. Lo stigma sul Mes - ha concluso Visco - è legato a un cattivo utilizzo dei fondi e una cattiva comunicazione". (Rin)