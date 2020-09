Ue: Bagnai (Lega), su Mes inaccettabile propaganda di Visco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni del governatore della Banca d'Italia Visco secondo cui l'accesso al Mes "avrebbe solo vantaggi economici, con l'unico problema del cosiddetto stigma, sono decisamente sorprendenti nel merito e nel metodo". Lo scrive in una nota il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. "Nel merito, lo stigma deriva dal fatto che il fondo Mes è concepito per i Paesi che non hanno accesso al mercato. Rivolgersi ad esso quindi è una pericolosa ammissione di debolezza, ingiustificata nel caso dell'Italia che continua a collocare titoli a tassi decrescenti e a godere della fiducia dei mercati. Continuare a parlare di Mes allarma inutilmente i mercati", osserva. (segue) (Com)