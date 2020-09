Ue: Bagnai (Lega), su Mes inaccettabile propaganda di Visco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' anche strano che nel valutare i vantaggi del Mes in termini di interessi il governatore Visco dimentichi sempre che la Bce retrocede ai ministeri del Tesoro nazionali gli interessi percepiti sui titoli di Stato. I titoli che finiscono in pancia alla Bce hanno cioè interessi virtualmente nulli: un elemento che non viene mai menzionato ma è quantitativamente rilevante, data l'estensione del programma di acquisti di titoli della stessa Bce", aggiunge Bagnai. "Quanto al metodo, ci permettiamo di ricordare al governatore Visco le parole del suo collega Klaas Knot, governatore della Banca centrale olandese, che il 27 marzo scorso, a precisa domanda di un giornalista se fosse sensato ricorrere al Mes, ha risposto testualmente 'questa è una decisione per i politici'. Nel frattempo la politica ha risposto: in nessun Paese, tranne che in Italia, si parla di accedere al Mes", riflette il parlamentare della Lega. (segue) (Com)