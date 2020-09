Difesa: Lamorgese, profondo dolore e cordoglio per morte secondo capo Guardia costiera Visalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, esprime "profondo dolore e il cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai colleghi del secondo capo della Guardia costiera Aurelio Visalli, deceduto durante un intervento di salvataggio in mare nel golfo di Milazzo". In una nota la titolare del Viminale aggiunge: "Il gesto coraggioso del militare, che è intervenuto senza esitazioni per soccorrere alcuni bagnanti in difficoltà, evidenzia il sacrificio, l'altruismo e la generosità di chi opera quotidianamente nel nostro Paese per la sicurezza e la tutela della incolumità dei cittadini".(Com)