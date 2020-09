© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, esprime "profondo cordoglio per la scomparsa del sottufficiale Aurelio Visalli. Un uomo - prosegue su Twitter - coraggioso e generoso che ha perso la propria vita per salvare un giovane dal mare in tempesta a Milazzo. Ai suoi cari e a tutta la Guardia costiera la vicinanza mia e di Montecitorio". (Rin)