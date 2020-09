Roma: controlli carabinieri al Colosseo, due venditori ambulanti abusivi sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due venditori ambulanti abusivi sanzionati e un assuntore di droga segnalato. Questo l'esito dei controlli dei carabinieri della compagnia Roma centro nell’area del parco archeologico del Colosseo e su via dei Fori Imperiali. L’assidua attività quotidiana dei carabinieri è finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalità, e ha portato, nelle ultime ore, a sanzioni per 11.000 euro e al sequestro di articoli posti alla vendita illegale. I carabinieri del comando Roma Piazza Venezia e quelli della compagnia speciale di Roma hanno infatti sorpreso, in via dei Fori Imperiali, due cittadini del Bangladesh, di 58 e 50 anni, entrambi senza fissa dimora, intenti ad avvicinare turisti e persone in transito, al fine di vendere ombrelli e impermeabili. I due sono stati identificati e sanzionati per 11.000 euro, trovati in possesso di 27 articoli poi sequestrati. In piazza del Colosseo, invece, un 35enne turco è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed è stato identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore di droga. (Rer)