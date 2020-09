Difesa: Guerini a Saluzzo per il centenario della nascita del generale Dalla Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha preso parte oggi alla cerimonia che si è svolta a Saluzzo per il centenario dalla nascita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, durante la quale è stato inaugurato un monumento in sua memoria. “Siamo qui per fare memoria della nascita di nascita di un uomo dello Stato, di un uomo che ha sacrificato la sua vita per le Istituzioni, di un carabiniere che ha onorato la sua divisa. Siamo qui per tenere vivo il suo esempio e tramandarlo nel tempo”, ha detto Guerini. "Da cittadino prima ancora che da ministro è per me un privilegio, oltreché un dovere, essere con voi oggi per celebrare i 100 anni dalla sua nascita e inaugurare l'opera d'arte che la cittadinanza di Saluzzo e le sue Istituzioni hanno voluto tributare al loro illustre concittadino”, ha aggiunto. “Per questa straordinaria realizzazione mi sia consentito un ringraziamento particolare a tutti gli artisti che hanno partecipato alla creazione del monumento, nel quale vengono magistralmente riassunti i valori e il ricordo del Generale” ha proseguito Guerini. Nel suo intervento, dopo aver ripercorso le tappe della vita professionale del generale Dalla Chiesa, Guerini ha parlato di una “vita dedicata interamente alla lotta alle organizzazioni terroristiche e mafiose”, e ne ha ricordato il metodo investigativo. “Ricordare Carlo Alberto dalla Chiesa non significa soltanto tributare il giusto onore a un luminoso esempio di competenza professionale e dedizione al servizio, ma anche e soprattutto, rafforzare la consapevolezza che la lotta alla criminalità può essere davvero incisiva solo se si uniscono le migliori forze di tutto il Paese” ha aggiunto il ministro, che nel suo intervento ha citato le parole del Prefetto a pochi giorni dal suo insediamento a Palermo: “se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti”. (segue) (Com)