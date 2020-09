Romania: elezioni locali, Ciolacu (Psd) auspica cambio alla guida delle amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, auspica un cambiamento profondo dopo le amministrazioni locali in Romania che si tengono oggi. "Ho votato con la speranza che oggi in Romania finisca il periodo di umiliazione verso medici ma anche insegnanti, bambini, genitori e nonni", ha detto Ciolacu. "Sono fermamente convinto che i cittadini di Bucarest oggi sceglieranno per la continuità, votando per le persone che sono state con loro in questo periodo difficile", ha aggiunto il leader dell'opposizione. Alle ore 12.00 hanno votato finora 2,8 milioni di cittadini romeni. Si tratta del 15,6 per cento degli aventi diritto, meno di quattro anni fa quando fino alla stessa ora aveva votato il 16,5 per cento degli elettori. Alta presenza è stata registrata nelle contee del sud della Romania (Teleorman, Olt, Mehedinti, Gorj, Calarasi). (Rob)