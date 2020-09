Turismo: Franceschini, da Papa parole di importanza straordinaria, settore drammaticamente colpito da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Papa ha ragione e le sue parole sono di una importanza straordinaria per far capire a tutti i decisori politici italiani ed europei che il turismo è il settore più drammaticamente colpito dalla crisi". Lo afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. "Sin dai primi provvedimenti, molte misure sono state dedicate da governo e Parlamento a imprese e lavoratori del settore. Ma poiché la ripartenza del turismo internazionale sarà molto lenta occorrono nuove misure straordinarie. Anche per questo ieri - annuncia - abbiamo presentato con Cdp il Fondo dedicato di 900 milioni di euro e sto chiedendo centralità nelle risorse del Recovery fund".(Com)