- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla di "una notizia che fa male al cuore" in merito al ritrovamento del corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia costiera di Milazzo, "tuffatosi nel mare in tempesta per salvare un 15enne. Il mio pensiero - commenta su Twitter - va alla famiglia di questo eroe che l'Italia non deve dimenticare". (Rin)