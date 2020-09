Rifiuti: Di Egidio (Iv), da relazione Ama differenziata e pulizia strade sotto gli standard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa relazione dell'Ama conferma che la carenza di pulizia "che denunciamo da mesi corrisponde purtroppo alla realtà. Avevamo ragione: la città è sporca". Lo dichiara, in una nota, Luca Di Egidio, consigliere di Italia viva in municipio Roma VII e vicepresidente della commissione pari opportunità. "È la stessa azienda infatti ad ammettere il flop. I dati della relazione allegata al piano finanziario confermano che la differenziata e lo spazzamento delle strade sono sotto gli standard - aggiunge Di Egidio -. Dal documento si legge che il recupero dei materiali riciclabili è lontanissimo dal 70 per cento previsto dal piano di tre anni fa. Tutti gli indicatori della qualità dei servizi pubblici bocciano il decoro dei cassonetti. È possibile che i romani paghino la Tari più alta d'Italia (circa 313 euro a nucleo familiare) per un servizio così insoddisfacente?", conclude. (Com)