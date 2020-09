Nagorno-Karabakh: Lavrov, la Russia auspica un cessate il fuoco immediato nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia auspica un cessate il fuoco immediato nella regione contesa del Nagorno-Karabakh. Questa la posizione espressa dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in una conversazione telefonica con la controparte armena, Zohrab Mnatsakanyan. "Il 27 settembre, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha tenuto una conversazione telefonica con l'omologo armeno Mnatsakanyan. La situazione nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh è stata al centro della telefonata. Lavrov ha espresso seria preoccupazione per le ostilità su larga scala in corso sulla linea di contatto, chiedendo informazioni sugli uccisi e sui feriti. È stata sottolineata la necessità di un cessate il fuoco anticipato", si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri russo. Lavrov ha proseguito affermando che Mosca continuerà gli sforzi di mediazione per stabilizzare la situazione nella sua qualità di membro del gruppo di Minsk sulla risoluzione della crisi del Nagorno-Karabakh. (segue) (Rum)