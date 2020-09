Nagorno-Karabakh: Lavrov, la Russia auspica un cessate il fuoco immediato nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore del mattino, le forze armate dell’Azerbaigian hanno lanciato un’operazione militare questa mattina lungo l’intera linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. Come riferito dal ministero della Difesa di Baku, l’operazione è stata lanciata come ritorsione per le attività che le forze armate armene starebbero conducendo nell’area. "Al fine di sopprimere l'attività di combattimento delle forze armate dell'Armenia e garantire la sicurezza della popolazione civile, il comando dell'esercito azerbaigiano ha deciso di lanciare un'operazione di controffensiva lungo tutto il fronte", ha riferito il ministero della Difesa di Baku. (Rum)