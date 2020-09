Coronavirus: Visco (Bankitalia), incertezza ancora troppo alta per stime su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incertezza è "troppo altra per avere una stima per gli investimenti e questo dipende da fattori non economici, ma dai progressi in campo sanitario", così come anche "da quanto avviene nel resto del mondo". Lo ha spiegato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al Festival dell'economia di Trento. "Da noi ora la situazione è grave, ma è più contenuta rispetto a Paesi vicini, ma non è una consolazione" perché anche in altri Paesi sono necessari interventi, ha aggiunto. (Rin)