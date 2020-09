India: morto l'ex ministro Jaswant Singh, ebbe ruoli di punta nei governi Vajpayee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro indiano Jaswant Singh, noto per aver coperto negli anni importanti ruoli all'interno dell'esecutivo, è morto questa mattina dopo una lunga malattia. Ne dà notizia il "Times of India", precisando che l'uomo di 82 anni è deceduto per infarto. Ex ufficiale dell'esercito, Singh è stato uno stretto collaboratore dell'ex primo ministro Atal Bihari Vajpayee: nei tre mandati che gli furono affidati, Singh è stato ministro delle Finanze (nel 1996 e nel biennio 2002-2004), ministro degli Esteri (1998-2002) e della Difesa (2000-2001). Il premier Narendra Modi ed altri leader del Partito del popolo indiano (Bjp), la formazione al potere, hanno reso omaggio alla sua figura, elogiando il "diligente" servizio reso al Paese. (Inn)