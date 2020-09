Fase 3: Visco (Bankitalia), attendiamo sorpresa vaccini, ma tempi non rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla valutazione sugli effetti contenuti della seconda ondata della pandemia "vi sono poche sorprese positive" che potrebbero arrivare ad esempio da un vaccino "immediatamente disponibile". Lo ha chiarito il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al Festival dell'economia di Trento. "Nel momento in cui i vaccini si rendono disponibili, c'è poi il problema della produzione, della distribuzione" che lasciano pensare a "tempi non così rapidi", ha aggiunto. (Rin)