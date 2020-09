Milano: al via interventi di urbanistica tattica in piazza Sicilia, viale Molise e via Toce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano tre nuovi interventi di urbanistica tattica per migliorare la qualità degli spazi, la vivibilità e la sicurezza nei quartieri, in particolare in aree di forte interesse residenziale e nelle aree prospicienti le scuole, luoghi segnalati da cittadini e Municipi perché di interesse collettivo. Fra gli interventi più recenti e in fase di avvio vi sono quelli di piazza Sicilia, di viale Molise e di via Toce per i quali la giunta ha deciso la delimitazione di nuove aree pedonali sperimentali e domani partiranno i lavori di realizzazione. "Una città sempre più vivibile, con strade sicure, nuove aree di interesse collettivo nei quartieri soprattutto in presenza di edifici come le scuole - dichiarano in una nota gli assessori alla Mobilità Marco Granelli e all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -, questi i criteri che adottiamo per ricamare in tutta la città le ‘piazze aperte’, luoghi dove pedoni e mobilità leggera si connettono strettamente alla vita di quartiere. Il progetto sta funzionando e lo dimostra la risposta e la grande collaborazione proprio delle scuole che ci chiedono di intervenire per rallentare la velocità dei veicoli o addirittura creare nuove aree pedonali". Le aree con traffico regolamentato e pedonali davanti alle scuole sono i primi esempi di “zone scolastiche", una delle novità introdotte dalla riforma del codice stradale approvato dal Parlamento e che l'amministrazione sta attuando, per migliorare la sicurezza stradale e la qualità ambientale davanti alle scuole. (segue) (com)