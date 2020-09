Milano: al via interventi di urbanistica tattica in piazza Sicilia, viale Molise e via Toce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza Sicilia parte l'intervento davanti all'ingresso della scuola, dove verrà creata una nuova area pedonale di circa mille metri quadri che sarà poi attrezzata con tavoli da ping pong e da pic-nic, panchine, rastrelliere per biciclette e alberi in vaso. In via Sacco sarà allargato il marciapiede dal lato della scuola lungo tutto l'edificio. L'incrocio tra via Sacco e via Seprio verrà messo in sicurezza, sarà accorciata la lunghezza degli attraversamenti pedonali per renderli più facili e sarà incrementato lo spazio pedonale a disposizione dei genitori in corrispondenza dell'ingresso della scuola. L'intero intervento - assicura Palazzo Marino - non ridurrà i posti auto, anzi la sosta verrà riordinata per proteggere le alberature e dissuadere la possibilità di lasciare l'auto in modo irregolare. Connessa a queste opere la realizzazione di un itinerario ciclabile in via Sardegna realizzato tramite due corsie ciclabili a una direzione connesso all'itinerario Bisceglie-Castello. L'intervento di viale Molise interessa la parte di controviale adiacente all'Istituto comprensivo “Tommaso Grossi” e via Monte Velino (tra viale Molise e via Maspero). Verrà creata una nuova area pedonale di circa 600 metri quadrati, a disposizione dei bambini all'ingresso e all'uscita della scuola. Lo spazio sarà attrezzato con alberi in vaso, panchine, rastrelliere e tavoli da ping pong. Su via Monte Velino verrà creata una corsia ciclabile protetta in direzione opposta al senso di marcia veicolare. (segue) (com)