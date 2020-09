Nagorno-Karabakh: Turchia denuncia atteggiamento aggressivo dell'Armenia nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande ostacolo alla pace e alla stabilità nel Caucaso è l'atteggiamento aggressivo dell'Armenia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, commentando in un comunicato stampa gli scontri avvenuti oggi tra Azerbaigian e Armenia lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. Nella nota diffusa dal ministero della Difesa turco, Akar ha dichiarato: “L'Armenia ha attaccato l'Azerbaigian con una violazione del cessate il fuoco e ha dimostrato di essere nuovamente in cerca di provocazione. Il più grande ostacolo alla pace e alla stabilità nel Caucaso è l'atteggiamento aggressivo dell'Armenia che deve immediatamente cessare questa aggressione che rischia di gettare nel caos la regione. Saremo al fianco dei nostri fratelli turco-azerbaigiani con tutti i nostri mezzi nella lotta per proteggere l'integrità territoriale. Condanniamo fermamente questo spregevole attacco dell'Armenia". Come riferito dal ministero della Difesa di Baku, l’operazione è stata lanciata come ritorsione per le attività che le forze armate armene starebbero conducendo nell’area. Nelle prime ore del mattino, le forze armate dell’Azerbaigian hanno avviato un’operazione militare lungo l’intera linea di contatto nel Nagorno-Karabakh.(Tua)