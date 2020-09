Usa: nuovi scontri a Portland, almeno 20 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Portland, nell'Oregon, ha arrestato almeno 20 persone in seguito agli scontri scoppiati fra gli agenti ed i manifestanti che oggi sono tornati in strada per protestare contro il razzismo. Lo ha riferito ai media locali il portavoce della polizia di Portland, Kevin Allen, precisando che le violenze sono scoppiate dopo una manifestazione indetta dal gruppo di destra Proud Boys, che polemizzava con il movimento "Black Lives Matter", i cui sostenitori si sono riuniti sabato. Nei video circolanti sui social media si vedono gli agenti reprimere violentemente la protesta, nel tentativo di allontanare la folla dai dintorni del tribunale federale della città, spingendo a terra manifestanti e fotografi della stampa e colpendoli con manganelli. I partecipanti alla protesta hanno dato alle fiamme una bandiera degli Stati Uniti e ingaggiato scontri con la polizia nel tentativo di liberare i compagni arrestati. Secondo il portavoce Allen, la polizia si è impegnata a difendere i diritti civili e ha dichiarato che qualsiasi abuso della forza da parte degli agenti sarà sottoposto ad indagine interna. (Nys)