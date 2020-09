Svizzera: prime proiezioni, respinta proposta su limiti a libera circolazione con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime proiezioni, gli elettori svizzeri hanno respinto con un margine del 63-37 per cento la proposta di annullare il patto con l'Unione europea che consente la libera circolazione delle persone. I cittadini svizzeri, chiamati oggi alle urne per vari referendum federali e locali, avrebbero dunque confermato quanto rilevato già in precedenza dai sondaggi di opinione. La maggioranza degli elettori si opponeva infatti al piano presentato dal partito di destra Unione democratica di centro (Udc). Il leader della formazione, Marco Chiesa, ha parlato di "una battaglia di Davide contro Golia", affermando che il quesito referendario è stato anche svantaggiato dall'epidemia di coronavirus, che l'ha fatto passare in secondo piano. In base alla proposta dell'Udc, la Svizzera avrebbe avuto un controllo unilaterale sull'immigrazione nel paese, limitando però la libera circolazione di persone con l'Unione Europea. (Geb)