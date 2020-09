Economia: Visco (Bankitalia), rischi al ribasso rilevanti, incertezza ci accompagnerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi al ribasso "sono rilevanti, ma lo stato d'incertezza complessivo ci accompagnerà per un certo periodo". Lo ha spiegato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al Festival dell'economia di Trento. "Nessuno ha la sfera di cristallo", ha aggiunto in merito alle critiche che si muovono alle previsioni economiche, che ha puntualizzato "servono, perché quantificare l'economia è utile per capire come intervenire". (Rin)