Nagorno-Karabakh: ministero Difesa Azerbaigian accusa Armenia per i bombardamenti (4)

- "L'Azerbaigian ha ripetutamente avvertito la comunità internazionale che l'Armenia si sta preparando per un nuovo atto di aggressione e per la guerra. L'Azerbaigian ha ripetutamente affermato che l'attacco militare in corso dell'Armenia contro l'Azerbaigian, la presenza delle forze armate dell'Armenia nei territori occupati dell'Azerbaigian sono la principale minaccia alla pace e alla stabilità regionale. Sullo sfondo dei dibattiti generali della 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in un momento in cui il mondo sta combattendo la pandemia Covid-19, la leadership politico-militare dell'Armenia è ricorsa a un'altra avventura e provocazione militare. Con queste azioni, la leadership dell'Armenia ha dimostrato ancora una volta mancanza di rispetto per il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e la comunità internazionale. Tutta la responsabilità per la situazione attuale e l'ulteriore sviluppo degli eventi ricade interamente sulla leadership politico-militare dell'Armenia", ha concluso Hajiyev. (Rum)