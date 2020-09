Difesa: M5s, cordoglio per morte eroico militare Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Difesa di Camera e Senato esprimono in una nota congiunta cordoglio e vicinanza "alla moglie, ai due figli e alla famiglia tutta del secondo capo della Guardia costiera Aurelio Visalli, che ha sacrificato la sua vita per salvare quella di due bagnanti a Milazzo. Con estremo coraggio e altruismo - continuano - non ha esitato a gettarsi nel mare in tempesta per svolgere il suo dovere a protezione dell'incolumità altrui. Un gesto eroico con un tragico epilogo che ci ricorda i rischi che corrono ogni giorno i nostri militari che operano nel soccorso in mare: a tutti loro la nostra massima stima e gratitudine".(Com)