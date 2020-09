Roma: lotta allo spaccio, 17 arresti e sequestri di droga e denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma sono 17 le persone arrestate, oltre al sequestro di circa 7.500 euro in contanti con 1,3 kg di droga, tra eroina, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, metanfetamine, sostanze da taglio e 5 piante di marijuana. Questo l'esito dell'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nella Capitale. In particolare, in zona Fidene-Serpentara gli uomini del commissariato Celio hanno arrestato, due uomini di 48 e 43 anni, entrambi romani. I poliziotti, dopo svariate indagini, hanno scoperto l'attività illecita portata avanti dai due malviventi che, piazzandosi in parcheggi di fortuna, spacciavano nella zona. Colti in flagranza dagli agenti, i due nascondevano 20 confezioni di cocaina dal peso di 14 grammi. Inoltre, indosso al 43enne sono stati trovati 0,4 grammi di cocaina e 490 euro e altri 1,3 grammi di cocaina sono stati trovati nel bracciolo della macchina. Il 48enne è stato trovato in possesso di 3 confezioni di cocaina dal peso di 16,3 grammi più 100 euro, mentre a casa sono stati trovati 4895 euro e 6,6 grammi di cocaina. (segue) (Rer)