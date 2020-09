Roma: lotta allo spaccio, 17 arresti e sequestri di droga e denaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per droga sono stati arrestati due uomini di 63 e 46 anni, entrambi romani, residenti in zona Aurelio. Dopo essere venuti a conoscenza di un'attività di spaccio e coltivazione realizzata da due malviventi, i poliziotti del commissariato Aurelio si sono diretti nell'abitazione del 63enne, dove lo hanno beccato in flagranza. I poliziotti, inoltre, hanno trovato quest'ultimo in compagnia di un altro uomo, intenti nella raccolta di piante di marijuana. Nel complesso sono state sequestrate 3 grosse piante di marijuana ed un panetto di 75 grammi di hashish. A casa del 46enne è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente hashish dal peso di 1,6 grammi. Gli agenti del commissariato Salario Parioli hanno arrestato, invece, un romano 43enne per spaccio di cocaina, per un peso complessivo pari a 3,64 grammi. I poliziotti, dopo aver notato movimenti sospetti presso la sua abitazione, in zona Fonte Nuova, hanno deciso di procedere al controllo, trovando la droga. (segue) (Rer)