Roma: lotta allo spaccio, 17 arresti e sequestri di droga e denaro (3)

- Inoltre, transitando in via Collatina gli agenti della sezione volanti hanno notato il conducente di un'autovettura consegnare della droga ad un acquirente. Vedendo i poliziotti, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e fermato poco dopo in piazza C. de Cupis. Un 46enne romano è stato quindi arrestato e 3,3 grammi di cocaina e 225 euro sono stati sequestrati. Sempre gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato un 32enne romano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di controllo in strada l'uomo è stato trovato in possesso di 0,08 grammi di metanfetamine mentre, dopo la perquisizione domiciliare, sono state rinvenute due piante di marijuana. Gli uomini del commissariato Trastevere hanno arrestato un 23enne cittadino del Marocco poiché trovato in possesso di 200 grammi di marijuana, mentre 5 grammi di cocaina sono stati rinvenuti dopo la perquisizione domiciliare. Gli uomini del commissariato Viminale hanno arrestato un 36enne cittadino del Gambia colto in flagranza mentre spacciava circa 1,7 grammi di hashish ad un cittadino egiziano. (segue) (Rer)