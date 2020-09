Roma: lotta allo spaccio, 17 arresti e sequestri di droga e denaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Casilino Nuovo hanno arrestato un giovane di 28 anni romano, sorpreso mentre spacciava 2 involucri di eroina ad un acquirente. A casa sua, dov'era sottoposto agli arresti domiciliari, sono stati trovati 3,02 grammi di eroina, 700,00 euro in contanti, 700 grammi di sostanza da taglio, materiale utile al confezionamento dello stupefacente, un telefono cellulare utilizzato per mantenere i contatti con i clienti e diversi fogli manoscritti con riportato sopra un lungo elenco di nomi e numeri di cellulare, tra i quali è stato ritrovato anche quello dell'acquirente fermato in strada. A seguito di attività d'indagine che ha avuto spunto da alcuni servizi svolti nella zona di competenza, gli uomini del commissariato San Lorenzo hanno arrestato in concorso tra di loro, un romano di 66 anni e una donna anche lei romana di 63 anni. I poliziotti hanno notato l'auto su cui viaggiavano i due percorrere via Bergamini, per poi fermarsi all'altezza del sottopasso e consegnare un involucro ad un ragazzo avvicinatosi all'autovettura con in mano una banconota da 20 euro. I poliziotti dopo aver seguito l'auto per qualche centinaio di metri l'hanno bloccata all'altezza di via Trivento. Gli agenti con la perquisizione hanno trovato all'interno di un borsello, che l'uomo aveva sulle gambe al momento del controllo, 14 grammi di cocaina e 520 euro in contanti. (segue) (Rer)