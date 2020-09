Roma: lotta allo spaccio, 17 arresti e sequestri di droga e denaro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il normale controllo del territorio in via Agostino Mitelli all'altezza dei giardini, gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara hanno notato 3 uomini, di 35, 38 e 40 anni: due si trovavano nei giardini, mentre il terzo poco distante appoggiato alla ringhiera del parco. Durante il controllo il 35enne e gli altri due hanno cercato di allontanarsi, con il 40enne che ha gettato a terra 2 involucri contenenti 95 grammi di cocaina. Tutti e 3, però, sono stati bloccati dagli agenti, identificati e arrestati. Nell'auto del 35enne sono stati trovati, all'interno del vano porta oggetti posto sotto il cambio dell'autovettura, 3 involucri contenenti 47 grammi di cocaina. I tre ragazzi, tutti cittadini romani sono stati arrestati e nello specifico il 40enne e il 35enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina mentre il 38enne per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. Gli agenti del commissariato Sant'Ippolito hanno segnalato amministrativamente un cittadino italiano di 50 anni, trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana e nel corso di un controllo hanno arrestato un cittadino italiano di 50 anni, agli arresti domiciliari, poiché hanno rinvenuto, nascosti nel bagno circa 8 grammi di eroina e 1 grammo di cocaina, oltre ad un bilancino e alcune centinaia di euro in contanti. (segue) (Rer)