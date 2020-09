Roma: lotta allo spaccio, 17 arresti e sequestri di droga e denaro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, in piazzale degli Eroi gli agenti del commissariato Monte Mario hanno proceduto al controllo di un 47enne, trovandolo in possesso di 15 grammi di hashish. Proseguendo l'attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a risalire al fornitore della droga, un 45enne romano, sottoponendo a perquisizione prima il luogo di lavoro e poi l'abitazione dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione, un tagliere ed un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente, fogli sui quali l'uomo teneva la contabilità, con nomi e importi, 420 euro in contanti e 84,9 grammi di hashish. Al termine dell'operazione il cliente è stato sanzionato amministrativamente e il 45enne è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. Gli uomini del commissariato Primavalle hanno denunciato un filippino di 39 anni, poiché sottoposto a controllo, ha cercato di disfarsi dalla tasca dei pantaloni di un involucro di carta stagnola contenente della sostanza stupefacente del tipo "shaboo" per un peso complessivo di 2,5 grammi (Rer)