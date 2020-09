Romania: elezioni locali, affluenza al 7,64 alle 10 del mattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne alle 10 di mattina per la tornata di elezioni locali in Romania è stata del 7.64 per cento. Lo ha reso noto l'Ufficio elettorale centrale (Bec) con un comunicato. Nelle aree urbane l'affluenza è stata del 3,59 per cento e nelle zone rurali del 4,05 per cento. A Bucarest ha votato alle ore 10.00 il 6,06 per cento degli elettori. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7.00. Gli elettori possono esprimere il loro voto fino alle 21:00, quando tutti i seggi chiuderanno e saranno annunciati gli exit poll. (Rob)