Inps: Mulè (FI), premier non sapeva? Eppure 2 ministri hanno firmato aumento stipendio Tridico

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, sottolinea che "il premier dice di non saperne nulla eppure due ministri di prima fila hanno firmato l'aumento dello stipendio di Pasquale Tridico, gli amici Cinque stelle del presidente dell'Inps hanno alzato a sua difesa il muro dell'ipocrisia dal quale sparano palle intrise di fesserie perché lo stipendio è stato raddoppiato cosi come sono stati deliberati gli arretrati da aprile. Tutto questo - rimarca in una nota - appartiene alla solita logica grillina, si predica male e si razzola ancora peggio avidi di poltrone e denari, fanno la morale agli altri e tradiscono ogni principio essendo la peggior rappresentazione della 'casta'. Quanto accaduto in queste ore all'Inps è semplicemente inaccettabile, non ci sono giustificazioni e scaricabarile che tengano, solo le dimissioni di Tridico possono essere accolte".(Com)