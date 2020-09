Quota 100: Damiano, non è stata abolita, era misura a termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scalone Monti-Fornero, grazie a questa scelta, torna nel 2022: per questo - spiega Damiano - è necessario che il tavolo di confronto governo-sindacati individui una misura di flessibilità, questa volta strutturale. Allora sì che potremmo dire di aver superato la legge del Governo Monti che ha provocato molte ingiustizie sociali". L'ex titolare del Lavoro quindoi avanza un suggerimento: "I 38 anni di contributi previsti da Quota 100 sono troppi: escludono coloro che, soprattutto le donne, non hanno carriere continuative. Infine - conclude - non dimentichiamo gli ultimi esodati". (Com)