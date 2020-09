Yemen: ribelli Houthi e governo Aden concordano su scambio di 1.080 prigionieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yemen è teatro del conflitto tra ribelli sciiti e governo riconosciuto dalla fine del 2014, dopo l’occupazione della capitale Sana’a da parte del movimento filo-iraniano. Per contrastare l’avanzata dei ribelli sciiti, il governo con sede provvisoria ad Aden ha chiesto aiuto all’Arabia Saudita che nel marzo 2015 è intervenuta nel conflitto alla guida di una coalizione formata da diversi Paesi arabi sunniti. Le Nazioni Unite descrivono lo Yemen come la più grande crisi umanitaria del mondo. In questi mesi l’inviato Onu Griffiths sta cercando di riavviare i negoziati politici per porre fine alla guerra che negli anni si è trasformata in un conflitto per procura tra Arabia Saudita e Iran. Riad ha avviato colloqui informali con gli Houthi alla fine del 2019 per raggiungere un cessate il fuoco e porre fine al continuo lancio di missili e droni dal nord dello Yemen verso l’Arabia Saudita. (Res)