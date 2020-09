Coree: Pyongyang, avviate ricerche per ritrovare corpo del funzionario sudcoreano ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Nord sta effettuando ricerche per ritrovare il corpo di un funzionario sudcoreano che è stato ucciso da militari di Pyongyang lungo il confine marittimo tra i due Paesi, durante alcune esercitazioni navali. Nel definire l'uccisione "un caso orribile che non sarebbe dovuto accadere", l'agenzia di stampa di stato "Kcna" ha puntato il dito contro Seul per aver condotto le sue operazioni navali al di fuori delle acque di sua competenza. "Chiediamo al Sud di fermare immediatamente l'intrusione attraverso la linea di demarcazione militare nel mare occidentale, che potrebbe portare a un'escalation delle tensioni", si legge nel comunicato. Venerdì, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un venerdì si è scusato per l'accaduto, che ha definito uno "sfortunato incidente". (segue) (Git)