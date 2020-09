Conte annuncia che Quota 100 non sarà rinnovata. Provenzano: "D'accordo con il premier"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo" con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all'annuncio che Quota 100 non verrà rinnovata. Lo ha chiarito il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, ospite de "Il caffè della domenica" su Radio24. Anche la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, giudica una "buona notizia l'abolizione di Quota 100, una misura - rimarca su Twitter - che impegnava una grande quantità di risorse destinandole a una platea estremamente ristretta".L'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, afferma di vedere "molto stupore intorno all’annuncio del premier Conte su Quota 100. A me, invece, sembra che si scopra l’acqua calda", evidenzia in una nota. "Infatti, come tutti sanno - continua - questa misura del governo giallo-verde era a tempo, cioè 'una tantum'. Infatti scade al 31 dicembre del prossimo anno: sarebbe stato meglio chiamarla 'Finestra 100'. La propaganda di Salvini circa il superamento della legge Monti-Fornero è sempre stata una pura invenzione. Quota 100 non ha superato un bel niente per il semplice fatto che il passato governo ha scelto di non renderla strutturale. Si tratta, appunto, di scelte e non di casualità".(Rin)