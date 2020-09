Difesa: De Vecchis (Lega), cordoglio e profonda vicinanza a famiglia di Aurelio Visalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega, William De Vecchis, esprime cordoglio e "sincera vicinanza alla famiglia di Aurelio Visalli, l'eroico secondo capo della Guardia costiera deceduto dopo aver tratto in salvo dei bagnanti. Conosco il valore della Guardia costiera - continua in una nota - che nel comune di Fiumicino ha il quartier generale del Centro Italia, di quante e quanti lavorano quotidianamente con grande impegno, dedizione e altruismo, lo stesso che Aurelio Visalli ha straordinariamente dimostrato e del quale gli saremo eternamente grati". (Com)