Regno Unito: coronavirus, governo impegnato a gestire restrizioni per gli studenti universitari

- Il governo britannico vuole che gli studenti universitari possano tornare a casa per le festività natalizie, benchè la situazione epidemiologica legata al coronavirus potrebbe rendere necessaria l'imposizione di maggiori restrizioni. Lo ha affermato oggi il ministro della Cultura britannico, Oliver Dowden, all'emittente televisiva "Sky News". L'epidemia di coronavirus ha infatti costretto alcuni college del Regno Unto a chiedere agli studenti - molti dei quali si trovano a studiare lontano da casa e pagano rette molto alte per l'alloggio universitario - di restare isolati nelle loro stanze e seguire le lezioni online. Ciò ha portato a un forte scontento e proteste da parte degli studenti e delle loro famiglie. "Desidero davvero che gli studenti possano tornare a casa a Natale", ha detto Dowden. "Mancano tre mesi a Natale. Abbiamo annunciato una serie di misure e stiamo costantemente monitorando questa situazione", ha aggiunto il ministro.(Rel)