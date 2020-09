Milano: a fermata metro Garibaldi 27 sanzioni per mancata mascherina e 3 arresti per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano presso la fermata della metropolitana di Porta Garibaldi il sabato sera. A partire dalle 19 di ieri gli agenti hanno controllato circa 200 persone, 27 delle quali sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina. Tre gli arrestati per spaccio: si tratta di un ragazzo italiano di 18 anni trovato con circa 13 grammi di marijuana suddivisa in 13 dosi e di 21enne italiano e di un 20enne romeno, trovati in possesso di 2 grammi di marijuana e 25 di hashish, sempre suddivisi in dosi. Altri quattro giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e per questo sanzionati amministrativamente. Infine, 155 persone sono state sanzionate, con la collaborazione del personale Atm, per mancanza del titolo di viaggio. Lo rende noto in un comunicato la Questura di Milano, precisando che in piazza Sempione, monitorata dalla polizia nell’ambito dei controlli sulle zone della movida, non si sono registrate situazioni di criticità. (Rem)