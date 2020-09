Difesa: Guerini, profondo cordoglio per scomparsa Aurelio Visalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del secondo capo Aurelio Visalli, tragicamente scomparso nella giornata di ieri. Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del corpo del militare della Guardia Costiera avvenuto questa mattina al largo di Milazzo (Me). "In questo tragico momento, tutta la famiglia della Difesa è vicina alle donne e agli uomini della Guardia Costiera che ogni giorno, con grande impegno e senso del dovere, sono al servizio del Paese nei nostri mari. Il gesto eroico del secondo capo Visalli, marito e padre di 2 figli che con estremo coraggio non ha esitato un secondo per aiutare due giovani che erano in balia delle onde, sia di esempio per tutti noi. Un militare che ha onorato il giuramento prestato alla Repubblica sacrificando la sua vita per gli altri" ha concluso Guerini. (Com)