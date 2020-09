Difesa: Miceli (Pd), dolore e tristezza per eroe Visalli, condoglianze a famiglia e Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carmelo Miceli, deputato del Partito democratico e responsabile Sicurezza nella segreteria del Pd, ricorda "non ce l'ha fatta" il sottufficiale della Guarida costiera Aurelio Visalli che ieri ha salvato due ragazzi di 13 e 15 anni dal mare di Milazzo. "Oggi - scrive su Facebook - la tempesta ha restituito il suo corpo senza vita. Dolore e tanta tristezza per un eroe che, a soli quarant'anni, lascia una moglie e due figli. Al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, alle comunità di Milazzo e Venetico, ma soprattutto alla famiglia Visalli, le nostre più sentite condoglianze. All'uomo, al servitore dello Stato, alla persona perbene che ha perso la vita per salvare quella di due ragazzi, il nostro più alto saluto. Onore al sottufficiale Aurelio Visalli. Riposi in pace", conclude Miceli. (Rin)