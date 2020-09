Turismo: Coldiretti, Covid spinge nei borghi due italiani su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due italiani su tre (66 per cento) hanno visitato i borghi durante l’estate 2020 alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più battute, di fronte all’emergenza coronavirus. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della giornata mondiale del turismo nel quale si registra nel primo semestre un crollo del 72 per cento degli arrivi nei paesi dell’Europa del sud secondo la World tourism organization. Un nuovo protagonismo si rileva pero’ dei centri minori spinto dagli effetti della pandemia che ha portato alla riscoperta del turismo di prossimità con 1 italiano su 4 (25 per cento) che ha scelto per le proprie ferie una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’. Tale fenomeno è favorito anche - sottolinea Coldiretti in una nota - dalla diffusione capillare dei piccoli comuni che incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5mila abitanti sono, infatti, 5.498, quasi il 70 per cento del totale, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat. (segue) (Com)