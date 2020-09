Turismo: Coldiretti, Covid spinge nei borghi due italiani su tre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A garantire, invece, l’ospitalità nei piccoli centri è soprattutto - rileva Coldiretti - una rete composta da 24 mila strutture agrituristiche con 253 mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola. Gli agriturismi spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Non a caso a settembre quest’anno si stimano, secondo Campagna Amica, circa 900mila presenze nelle strutture agrituristiche, che consentono di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti, ma anche di assistere alle tradizionali attività autunnali come il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca dei porcini, finferli e trombette. (segue) (Com)