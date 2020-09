© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore cielo sereno o poco nuvoloso, aumento irregolare della nuvolosità dal pomeriggio e in serata fino nuvoloso sui rilievi e sui settori orientali. Precipitazioni deboli e isolate su fascia prealpina orientale e pianura orientale nel pomeriggio e in serata. Minime e massime in calo. Valori minimi in pianura tra 6 °C e 8°C, massimi tra 16 °C e 18 °C. (Rem)