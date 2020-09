Roma: picchia la compagna in strada e aggredisce i carabinieri, denunciato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione Roma Centocelle e quelli della stazione Roma Alessandrina hanno denunciato a piede libero un 40enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in viale della Primavera dove l’uomo stava malmenando la compagna, una 32enne romana. I militari hanno tentato di allontanare la donna e così il 40enne si è scagliato contro di loro prima di essere bloccato. Sia la donna che i militari non hanno riportato ferite. (Rer)