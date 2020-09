Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso sui rilievi, dalla mattina e sulla pianura poco nuvoloso per transito irregolare di nuvolosità medio-alta; dal pomeriggio ampie schiarite, in particolare sui settori occidentali, con addensamenti in serata sui rilievi settentrionali e orientali. Precipitazioni assenti, salvo deboli piovaschi sui rilievi settentrionali e orientali possibili al mattino e dal pomeriggio. Minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 9 °C, massime intorno a 19 °C. (Rem)