Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore a Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli partecipa alla seconda edizione di "Puliamo il Mondo inbicicletta”. L’itinerario attraversa il parco della Vettabbia e prosegue in via Vaiano Valle.Piazza Angilberto II - Milano (ore 10.00)Inaugurazione del 4° parco giochi accessibile nell’ambito del progetto ai Giardini Ezio Lucarelli nel Municipio 3. Intervengono l’assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran, la presidente del Municipio 3 Caterina Antola, il consigliere di Fondazione di Comunità Milano Massimo Cremona, la deputata e delegata del sindaco per le politiche dell’accessibilità Lisa Noja, il presidente nazionale Uildm Marco Rasconi.Giardini Ezio Lucarelli - Milano (ore 15.30)Nell'ambito dell'iniziativa “VerdeMilano” gli assessori a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran e alla Partecipazione Lorenzo Lipparini partecipano all’inaugurazione della "piazza aperta" in largo Balestra.Largo Balestra - Milano (ore 16.30)L’assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran partecipa al talk "Tra cielo e terra", dell’ambito del festival “Il Verde e il Blu”.Biblioteca degli Alberi, piazza Gae Aluenti - Milano (ore 17.15)La vicesindaco Anna Scavuzzo interviene alla chiusura di “Il Verde e il Blu Festival - Buone idee per il futuro del pianeta”. Biblioteca degli Alberi, piazza Gae Aulenti - Milano (ore 19.00)REGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa all'inaugurazione della pista ciclopedonale Treviglio-Casirate d'Adda intitolata a Gabriele Raffa, giovane vittima della strada.Via Aldo Moro - Treviglio/BG (ore 11.15)L'assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, accoglie 150 giovani lombardi in occasione di “Diplomati in Pista 2020”, l'iniziativa che premia gli studenti più meritevoli.Autodromo Nazionale di Monza - Statua Juan Manuel Fangio, viale di Vedano, 5 - Monza (ore 10.30) (segue) (Rem)